Kampong geen partij voor CSW JOP16-2.

Wilnis – Een dik verdiende overwinning van de JO16-2 afgelopen zaterdag op het sportpark aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. De zoveelste op rij! Dit keer was Kampong het slachtoffer en daarmee werd de periodetitel door de mannen van Dennis en Lars veiliggesteld. Maar daar zag het, het 1e kwartier van de wedstrijd zeker niet naar uit. Na 10 minuten spelen wees het scorebord al 0-2 aan, in het voordeel van de bezoekers. CSW was duidelijk nog niet wakker en keek, zoals al vaker was gebeurd, al snel tegen een achterstand aan. Pas na het benutten van een terecht toegekende penalty, bleek CSW weer in staat om de touwtjes in handen te nemen en kwam na 25 minuten zelfs weer langszij. Het publiek zag ineens een heel ander team over het veld jagen. Het harde werken en goede coachen werd kort voor rust beloond met een 3e treffer. Dus met voorsprong de rust in, mooier kon niet! Na de thee zetten de mannen van Dennis en Lars de opgaande lijn voort en bouwden de voorsprong uit naar een riante 8-3. Ze kregen zowaar weer tijd om zich met de leiding te gaan bemoeien. Enkele beslissingen konden niet altijd op de goedkeuring van sommige CSW-ers rekenen. Daar zit voor enkele spelers nog een verbeterpunt. Maar verder: petje af voor dit team dat van ver is gekomen! De uitslag en het periodekampioenschap doen vermoeden dat er nog veel potentie in dit team zit. Een positie op de ranglijst die verplichtingen schept. Benieuwd hoe het er met de winterstop voorstaat”