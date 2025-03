Kamerlid bezoekt bouwprojecten De Ronde Venen

De Ronde Venen – Kamerlid Wim Meulenkamp (ruimtelijke ordening) bracht 21 maart een werkbezoek aan De Ronde Venen, waar hij in de praktijk zag hoe de gemeente erin slaagt om grote woningbouwprojecten van de grond te krijgen. Dit bezoek komt op een moment dat veel gemeenten vastlopen in de uitdagingen rondom woningbouw, met vertragingen door bezwaarprocedures en de noodzaak om betaalbare woningen te realiseren. In De Ronde Venen zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. De gemeente heeft ambitieuze plannen om in de komende jaren 3000 nieuwe woningen te bouwen. En het blijft niet bij deze plannen: er wordt al gezocht naar locaties voor nog eens 1800 woningen, om de woningmarkt verder te verlichten.

Snel doorpakken

Wethouder Anja Vijselaar (woningbouw): “Wat in De Ronde Venen werkt, is een combinatie van pragmatisch beleid, snelle inzet van beschikbare locaties en samenwerking met ontwikkelaars en de provincie. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van de rijkssubsidie die de woningbouw moet versnellen. Dit helpt ons om snel door te pakken en de woningmarkt echt vooruit te helpen.”

Samen met de wethouder bezocht Kamerlid Meulenkamp enkele van de grootste bouwprojecten in de gemeente, waaronder Het Oosterland (830 woningen) en Maricken II (650 woningen). Beide projecten zijn volop in de voorbereiding en worden de komende jaren gerealiseerd. Kamerlid Wim Meulenkamp: “Het is inspirerend om te zien hoe De Ronde Venen de woningbouw aanpakt. Dit is een goed voorbeeld van hoe gemeenten samen met Den Haag en andere partners vooruitgang kunnen boeken, zelfs in de uitdagende woningmarkt. Het delen van deze successen met andere gemeenten is cruciaal om de woningbouw in Nederland écht versneld op gang te krijgen en in te spelen op de grote vraag naar woningen.”

Op de foto: Wim Meulenkamp en Anja Vijselaar bij project Het Oosterland (830 woningen). Foto: aangeleverd.