Kaartverkoop voor elfde Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Volgende week donderdag 22 augustus start de kaartverkoop voor het elfde Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 10 september in de feesttent op het Praamplein wordt gehouden. ‘s Avonds kunnen tussen 19.00 en 20.30 uur toegangskaarten gekocht worden bij Total Copy Service, Zijdstraat 2. De kaarten kosten 10 euro (inclusief koffie/thee en garderobe), voor zowel de middag- als de avondvoorstelling.

Het is voor de elfde keer, dat journalist Dick Piet een filmprogramma heeft samengesteld van Aalsmeer van weleer. Op drie grote bioscoopschermen presenteert hij films, die de kijkers doen terug verlangen naar vroeger ‘toen alles beter was’. Sommige films laten echter het tegendeel zien. Goeie ouwe tijd of niet, ze brengen het vroegere Aalsmeer tot leven.

Naoorlogse Aalsmeer

Naast een film uit de jaren dertig, wordt vooral het naoorlogse Aalsmeer geprojecteerd. Zoals bijvoorbeeld van garage Van der Wal (1950-1980), eerst in de Schoolstraat, daarna in de Weteringstraat. En van de Schinkelpolder, die de gemeenteraad in 1972 wilde overleveren aan brandstoftanks voor Schiphol, in ruil voor geld voor een nieuw overdekt zwembad. Voorts beelden van de laatste treinrit door Aalsmeer (1972), boerderij De Bruijn aan de Hornweg (jaren 70) en Carnaval in Kudelstaart (rond 1980).

Corso en brandweer

Ook op het programma een bijzondere film van het verlichte (kinder)-corso op het Raadhuisplein in 2004. En van de brandweer in 1934, ’90 en ’92. Nostalgie druipt af van een winterfilm (1942-2009). Verder een film uit 1995, toen honderden kwekers voor de allerlaatste keer ‘hun’ voormalige veiling ‘Bloemenlust’ bezochten; vele bekende gezichten komen voorbij. Korte films van onder meer het afscheid van pontbaas Cor Bloemer (1992), Cor Sparnaay die met collega’s van Verhoef een proefduik met een reddingsboot maakt (1962) en corsocomité Uiterweg. De ‘hoofdfilm’ is er een met een hoog ‘O ja!’-gehalte. Filmbeelden, in combinatie met foto’s, laten alle hoeken van Aalsmeer van weleer zien.

In de Zijdstraat

Na de start op donderdag 22 augustus, gaat de kaartverkoop overdag tussen 9.00 en 17.00 uur verder (zaterdag de hele dag en maandag tot 13.00 uur gesloten). Het is voor het eerst dat de kaartverkoop bij Total Copy Service plaatsvind. Dit als gevolg van de sluiting van het Boekhuis. Maar de Zijdstraat blijft de verkoopplek.

Foto: Hooien op boerderij De Bruijn, hoek Hornweg/Zwarteweg (rond 1970). Foto: aangeleverd

Foto: Een winterse Oosteinderweg in 1979, toen hier nog bussen reden. Foto: aangeleverd