Kaartverkoop voor elfde editie Sint Bingo

Aalsmeer – Het lijkt nog ver weg, maar over een kleine twee maanden is het alweer zover; de Après Sint Bingo! Op zaterdag 9 december wordt het weer één groot feest in Studio’s Aalsmeer, voor alweer de elfde editie van deze inmiddels toch wel Aalsmeerse traditie. Een avond met veel gekkigheid, verrassende optredens en een bingo met altijd prachtige prijzen met dank aan de vele sponsoren.

Stichting Sinterklaas in Aalsmeer, initiatiefnemer van de Sint Bingo: “We zijn inmiddels alweer een paar maanden met veel plezier bezig met de voorbereidingen voor weer een onvergetelijke avond, net na Sinterklaas. In navolging van de vorige jubileumeditie hebben we ook dit jaar weer een heel bijzonder gastoptreden! En nee, daar kunnen we helaas nog niets over verklappen.”

De kaartverkoop voor de Sint Bingo vindt plaats op dinsdag 24 oktober en start klokslag 20.00 uur in Café Vleghaar in de Chrysantenstraat. Het café is vanaf 19.00 uur geopend en er mogen maximaal zes kaarten per persoon aangeschaft worden. Kom op tijd, op is op! In café Vleghaar betaal je contant, de kaarten kunnen zowel contant als per pin betaald worden. Een toegangskaart kost 22,50 euro en met deze aankoop steun je Stichting Sinterklaas in Aalsmeer bij het organiseren van de intocht, het Grote Huis van Sinterklaas en andere Sinterklaas activiteiten in Aalsmeer. Ook draag je bij aan de jaarlijkse bijdrage aan het Emma Thuis Team van het Emma Kinderziekenhuis, dat ernstig zieke kinderen en hun gezinnen in de thuissituatie ondersteunt.