Kaarsen en rozen in kerken voor nabestaanden

Aalsmeer – Zondag 24 december gedenken de Dorpskerk en Oosterkerk mensen die overleden zijn en hen lief zijn. Tijdens de kerkdienst worden namen genoemd, is men een moment stil en nabestaanden krijgen gelegenheid om een roos te plaatsen (Dorpskerk) of een kaarsje aan te steken (Oosterkerk).

Dit lichtpuntje, maar ook de rest van de kerkdienst, staat in het teken van hoop. Alle aanwezigen krijgen in beide kerken gelegenheid om iemand te gedenken, ook als een naam niet genoemd is. In de Oosterkerk krijgt iedereen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand die men wilt gedenken en in de Dorpskerk mogen rozen geplaatst worden.

Ook niet-leden van een kerk zijn welkom om 10.00 uur in de Oosterkerk en in de Dorpskerk. Meer informatie is te vinden op de website hervormdaalsmeer.nl