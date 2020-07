Juridisch Spreekuur Uithoorn weer van start

Heeft u juridische hulp nodig? U bent weer van harte welkom op het Juridisch Spreekuur in Uithoorn. Hier kunt u gratis en vrijblijvend terecht met vragen over bijvoorbeeld contracten, scheiden, werk, ontslag, bewindvoering, familiekwesties en wet- en regelgeving. Een roulerende poule van advocaten geeft advies, kijkt of u een zaak heeft of verwijst u naar een expert die u kan helpen.

Er worden geen gegevens vastgelegd; uw privacy is dus gewaarborgd. Het Juridisch Spreekuur is op de oneven weken* op woensdag van 9:00 tot 9.45 uur. U kunt zichzelf aanmelden tot 9:30 uur. Locatie: Uithoorn voor Elkaar, Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Maximalaan 30j in Uithoorn. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Inloop is vanwege de coronacrisis nog niet mogelijk: we vragen u een afspraak te maken via:

06-30352962

* De data voor 2020 zijn: 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus, 9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 2, 16 en 30 december.