Junior Cyber Agents Romy en Skylar gehuldigd

Aalsmeer – Geheel in stijl kwamen Romy (11) en Skylar (9) woensdag 22 maart in een politiebusje met loeiende sirenes aan bij het raadhuis. Die dag werden zij namelijk gehuldigd als Junior Cyber Agents van het online spel HackShield. HackShield is bedoeld om kinderen tussen de 8 en 12 jaar online weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Via het spel worden zij opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online risico’s.

In de trouwzaal werden Romy en Skylar ontvangen door wethouder Bart Kabout (Jeugd en Onderwijs) en kinderburgemeester Stan van Kessel. In het bijzijn van familie en vrienden werden zij door de wethouder toegesproken en ontvingen zij een speldje en certificaat. “Wat goed dat Aalsmeerse kinderen HackShield spelen. Nu kinderen al jong online zijn, is het belangrijk dat zij weten waar ze op moeten letten. En bijkomend voordeel is dat zij (groot)ouders ook iets kunnen leren over veilig internetten. Een dubbele winst dus. En daarom steunen we als gemeente dit initiatief van harte”, aldus Kabout. Jeugdagente Kim van der Weij was er natuurlijk ook bij. Zij legde uit hoe cybercriminelen te werk gaan en waarom het belangrijk is dat kinderen weten wat de gevaren zijn. Na de bijeenkomst mochten de kinderen met Kim en haar collega mee naar het politiebureau voor een rondleiding.

Speel mee

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil jij ook online weerbaarder worden? Meld je aan via www.joinhackshield.com, speel het spel en zorg dat jij de meeste punten verdient. Ook volgend jaar zet de gemeente de nieuwe Junior Cyber Agents in het zonnetje en is er een huldiging in het raadhuis.

Foto: Romy en Skylar met achter zich kinderburgemeester Stan van Kessel, jeugdagente Kim van der Weij en wethouder Bart Kabout. Foto: Gemeente Aalsmeer