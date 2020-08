Jumbo weer klem onder viaduct Hornweg

Aalsmeer – Even leek het goed te gaan bij het viaduct over de Hornweg. Sinds de nieuwe waarschuwingsborden van de gemeente hadden geen vrachtwagens meer hun ‘hoofd’ gestoten tegen het dak van het viaduct.

Tot vandaag, dinsdag 25 augustus, even over twaalf uur ’s middags. De nieuwe chauffeur van de bezorgdienst van de Jumbo dacht rond te rijden in een bestelwagen die wel ‘viaduct-proof’ zou zijn, maar dit bleek toch niet het geval. Halverwege kwam de wagen klem te zitten en liep flinke schade op. En dat is nummer zoveel, de 100ste misschien wel…

De chauffeur is er vast op het laatste moment achter gekomen dat de Molenvlietweg (ter hoogte van de Hornweg) tijdelijk dicht is en dacht de weg wel te kunnen vervolgen via de Hornweg. De Molenvlietweg is enkele dagen afgesloten in verband met de aanleg van de rotonde bij de scherpe bocht. Deze afsluiting staat overigens met grote, gele borden her en der bij toegangswegen aangegeven, wellicht is daarom het veel kleinere bord van de gemeente voor het viaduct over het hoofd gezien.

De politie en de brandweer zijn inmiddels ter plaatse. Een bergingsbedrijf gaat hulp verlenen bij het los halen van de vastgelopen vrachtwagen. Vooralsnog is niet bekend of de chauffeur gewond is geraakt, in ieder geval is hij vast behoorlijk geschrokken.

Het is nu toch echt tijd voor meer ‘toeters en bellen’ ter waarschuwing, lieflijke bordjes blijken echt niet voldoende! Of, zoals al vaak gezegd is, de weg verlagen (uitgraven) waardoor de doorrijhoogte van een beter, acceptabel niveau wordt.