Julianaschool wint Tech = Tof Bokaal

Wilnis – Donderdag 18 maart speelden groep 7 & 8 van de Koningin Julianaschool in Wilnis mee met de Tech=Tof quiz van TechNet Amstel en Venen. Gedurende 45 minuten werd er door een paar honderd teams online tegen elkaar gestreden voor de Tech = Tof bokaal. Joas, Levi en Tjard uit groep 7 hadden alle vragen goed beantwoord en waren het snelst. Zij waren dus de terechte winnaars van de bokaal.

De quiz geeft een inkijkje in de wereld van techniek door de ogen van een kind. Normaal gesproken bezoeken de leerlingen de techniekdriedaagse in Mijdrecht waar verschillende technische workshops georganiseerd worden. De kinderen worden dan bewust gemaakt van de betekenis van techniek voor de samenleving en geënthousiasmeerd voor een baan in de technische sector. Helaas kon dat i.v.m. de coronamaatregelen dit jaar niet doorgaan, vandaar deze quiz als alternatief. ‘s Avonds was er nog een quiz voor volwassenen. De kinderen kregen daarom allemaal een goodiebag waarmee de kinderen én de ouders het thuis aangenaam konden maken. Op school en thuis is er fanatiek gestreden.