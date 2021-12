Judoka Xanne van Lijf wint brons

Wilnis – Afgelopen zondag vond het internationale toernooi voor de judoka’s tot 17 jaar in Harnes, Frankrijk plaats. De 14- jarige Xanne van Lijf uit Wilnis mocht nog deelnemen in de categorie -15 jaar maar als Nederlands kampioene is besloten dat ze in de -18 jaar het beste tot haar recht zou komen. In totaal streden er 40 sterke meiden van verschillende nationaliteiten in haar categorie -18 jaar tot 70 kg voor een plek op het podium.

Xanne startte het toernooi uitstekend door haar eerste partij met een mooie ippon te winnen. De tweede wedstrijd van Xanne was een zeer gelijk opgaande strijd. Het moest uiteindelijk aankomen op een ‘golden score’. Degene die een punt scoort in deze tijd wint meteen. Uiteindelijk wist Xanne haar tegenstandster op de grond in een ‘armklem’ te krijgen waardoor ze aftikte en Xanne ook deze wedstrijd won.

Hierna moest Xanne meteen tegen een twee jaar oudere en zeer sterke Franse tegenstandster. Helaas werd deze wedstrijd verloren. Vervolgens wist Xanne de strijd om brons wederom op de grond met een verwurging in haar voordeel te beslissen. Een zeer knappe prestatie om op dit sterke internationale judotoernooi op het podium te komen.

Xanne bedankt haar sponsors Studio 110 en Mijn Zwemlessen Breukelen die het mede mogelijk maken dat ze ook in het buitenland kan deelnemen aan internationale judotoernooien.