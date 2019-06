Jubileumuitzending Rick FM blikt terug op avontuurlijke tijden.

Uithoorn – Vorige week vierde Rick FM het veertig jarig bestaan van de lokale radio in Uithoorn en De Kwakel met een speciale jubileumuitzending. Jan Zeldenthuis (de initiatiefnemer en producer van het programma) en Harry Bakker namen de luisteraars in het vijf uur durende programma mee van de begintijd van de radiopiraat, Radio Cyclus, naar het huidige Rick FM. Dit alles opgeluisterd met leuke fragmenten en gezellige gasten. De techniek was in handen van Monique Musch.

De luisteraars werden met documentaires, speciale radio-fragmenten, live presentatie en interviews meegenomen naar de tijd van de start, veertig jaar geleden in De Kwakel met Radio Cyclus. Er kwamen unieke oude fragmenten voorbij en ook collega’s die nu nog steeds bij Rick FM werken vertelden geweldige verhalen uit de tijd van de radiopiraten. Zo moesten ze om niet gesnapt te worden door de controleurs steeds verkassen naar een andere locatie om uit te zenden. Tijdens deze “illegale” uitzendingen stonden er altijd collega’s op de uitkijk. Avontuurlijke tijden!

Er werd ook stil gestaan bij de medewerkers die overleden zijn. Verder natuurlijk de ontwikkeling naar het huidige Rick FM en veel toepasselijke muziek. Ook waren diverse gasten in de studio tijdens het live programma. Burgemeester Pieter Heiliegers was er om Rick FM te feliciteren en vertelde hoe blij de Gemeente Uithoorn is met de lokale radiozender. Hij overhandigde een fantastische cadeaucheque.

Het bestuur van Stichting promotie Uithoorn en de De Kwakel was er met felicitaties en spraken over de fijne samenwerking met het team van Rick FM en gaven ook een welkome financiële bijdrage. Rick FM kan daar weer mooie dingen mee doen. De uitzending is terug te luisteren via de Rick FM website, www.rickfm.nl, uitzending gemist, 30 mei