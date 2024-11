Jubileumstuk Rebecca neemt je mee terug in de tijd!

Uithoorn – Voor haar zestigjarig jubileum trakteert Toneelgroep Maskerade het publiek op de ambitieuze productie van Rebecca, het bekende verhaal van Daphne du Maurier. Een thriller die in 1940 al werd verfilmd door Alfred Hitchock en het stuk was daarna heel regelmatig, ook als opera en zelfs als musical, te zien. Onder regie van Pitt de Grooth en Charlotte Roels wordt het publiek meegenomen naar het mysterieuze landhuis Manderley, waar veel meer speelt dan op het eerste gezicht lijkt. Het stuk eindigde pas tegen half twaalf, wat voor sommige bezoekers een lange zit was. Het ouderwetse taalgebruik was even wennen. Hier en daar hadden er teksten geschrapt kunnen worden, want spanning opbouwen in dit genre is een lastige uitdaging, zeker als er lange lappen tekst gespeeld moeten worden. Hoewel dat dus niet altijd scherp bleef, waren er voldoende sterke momenten om het publiek geboeid te houden.

In de grote cast vielen enkele spelers op: Vooral Orfee Goedkoop, Ronnie Baur en Iris Slurink zetten geloofwaardige karakters neer. Orfee zorgde voor een direct gevoel van afkeer bij het publiek, Iris kreeg het hele publiek achter zich nadat ze constant vernederend werd toegesproken en Ronnie’s onderhuidse angst en woede was heel consistent.

Het indrukwekkende decor (een landhuis met twee trappen) was een knap staaltje van de decorploeg. Achter de schermen gebeurde veel meer dan het publiek zag, want de trappen waren alleen via ladders bereikbaar, wat een flinke uitdaging moet zijn geweest voor de spelers.

De pauze werd ingeleid met de acteurs als gasten van het bal masqué, die het publiek naar de foyer begeleidden voor een drankje én een dansje. De aankleding van de acteurs was echt prachtig, een compliment voor de kleding en kap en grime-ploeg! Niet alleen voor de vele kostuums van de hoofdrolspelers trouwens. Wisselingen op het toneel werden uitgevoerd door een legertje dienstmeisjes, geheel in stijl met zwarte kleding en witte schortjes en mutsjes. Een ontzettend mooi beeld en herkenbaar voor liefhebbers van de serie Downton Abby.

Inge van der Heijden speelde voor de laatste keer mee, als dienstmeisje. Zo is zij ooit ook begonnen bij de toneelgroep, zij nam dus ‘in stijl’ afscheid van de groep.

Al met al speelde Toneelgroep Maskerade met Rebecca een waardig jubileumstuk. Het is ongelooflijk knap dat Maskerade, na zestig jaar, zichzelf nog steeds blijft uitdagen met complexe stukken. Een mooie viering van hun indrukwekkende geschiedenis!

