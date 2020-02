Jubileumexpositie Fotogroep Aalsmeer ‘on tour’

Aalsmeer – Fotogroep Aalsmeer bestaat dit jaar 60 jaar en viert dit jubileum graag met de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De jubileumexpositie, met zo’n honderd foto’s van de clubleden, was al drie maanden te bewonderen in De Oude Veiling en de bibliotheek in Aalsmeer. Nu gaat de expositie ‘on tour’ naar Kudelstaart.

Een groot deel van de foto’s is vanaf 1 maart tot en met 30 april te bezichtigen in Wijkpunt Voor Elkaer aan de Nobelhof 1 in Kudelstaart. De tentoonstelling is zeer divers van aard; van prachtige natuurfoto’s tot boeiende straatfotografie en van imposante architectuurfoto’s tot aansprekende portretten.

Wijkpunt Voor Elkaer is op werkdagen geopend van 09.00 tot 16.30 uur, op woensdag- en vrijdagavond tot 20.30 en op zondag van 14.30 tot 16.30 uur. De toegang tot de expositie is gratis.

Foto: Jaap Aartman