Jubileum Buurtkamer Vinkeveen￼

Vinkeveen – Vorige week was weer een feestelijke dag, het 12,5 jarig jubileum van de Buurtkamer in de Boei te Vinkeveen werd gevierd. Onder begeleiding van een mooie groep aan vrijwilligers komen hier al 12,5 jaar op de dinsdag,- en donderdagochtend mensen bij elkaar om samen koffie te drinken, spelletjes te spelen, of gewoon de aanwezigheid van andere om je heen te voelen. Aan alles was op het feest gedacht, mede dankzij de Jumbo was er heel veel mogelijk: een ballonnenboog bij de ingang, speciaal gemaakte placemats, bloemetjes op elke tafel, een taartje, een koortje met accordeonist vermaakte het publiek. En zelfs de burgemeester, de heer Divendal heeft een bezoek gebracht en zijn dank geuit naar de vrijwilligers en heeft een mooi verhaal over zijn ambtsketen gedeeld. De directeur van Tympaan-De Baat, Ron Deurloo, kwam ook langs om de vrijwilligers even in het zonnetje te zetten en met alle aanwezigen even terug te kijken naar het ontstaan van de Buurtkamer.

Kers

Het eten was wel echt de kers op de taart. Vrijwilligster Joke had in haar eentje een heel lopend buffet voorbereid, alle 65 aanwezigen konden mee blijven eten. Het smaakte verrukkelijk. Jumbo en Tympaan-De Baat deelden bloemen en chocolade uit aan de vrijwilligers en alle bezoekers kregen nog een kleinigheidje mee. Het toetje, ook voorbereid door Joke, werd nog geserveerd en daarna konden de mensen weer op huis aan en terugkijken op een zeer geslaagde ochtend. Wat een mooie grote groep trouwe bezoekers maar vooral wat een leuke enthousiaste groep vrijwilligers. Dankzij de Buurtkamer komen de mensen nog met elkaar in contact en gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid.