Jubilerende Bakker Westerbos nu ook hofleverancier

Regio – Dinsdag 15 oktober was een bijzondere dag in het leven van de familie Westerbos. Niet alleen bestaat hun bakkersbedrijf 100 jaar, maar deze dag kreeg Jan Westerbos uit handen van burgemeester Pieter Heiliegers ook het Predicaat Hofleverancier uitgereikt. Een en ander gebeurde voor de winkel van Jan Westerdos aan de Kerklaan onder het goedkeurend oog van talloze belangstellenden, waaronder ook de wethouders Hans Bouma, Jan Hazen en Ria Zijlstra. Omdat Jan Westerbos ook een winkel in Mijdrecht heeft die natuurlijk meedeelt in de feestvreugde, zou je verwachten dat er ook iemand van de gemeente acte de présence zou geven. Het bleef echter bij een vertegenwoordiging van Koopcentrum Mijdrecht, in de persoon van Jacqueline Smit die met een cadeau Jan Westerbos kwam feliciteren. Al eerder werd Jan in het zonnetje gezet, want een paar weken geleden kreeg hij ook te horen dat hij de beste speculaasbakker 2019 van Noord-Holland is geworden. Daarnaast voerde Jan een nieuw logo in voor zijn bedrijfsactiviteiten: ‘Westerbos en Mens’. Tevens stond er een nieuwe bestelwagen op de parkeerplaats voor de winkel die eveneens was voorzien van het nieuwe logo. Het ‘kronkelende lijntje’ wat bij het logo hoort stellen de ‘W’ en de ‘M’ voor die in elkaar overvloeien. Het kon dus niet op. Samen met zijn echtgenote Monique presenteerde hij trots het Predicaat Hofleverancier dat hem op 30 september officieel is toegekend en hij vanaf die datum 25 jaar mag voeren. Jan is niet de enige in De Kwakel, want recht tegenover zijn winkel aan de Kerklaan heeft ook Leenders dit destijds toegekend gekregen. Vanzelfsprekend maakt ook de winkel in Mijdrecht onderdeel uit van het feestelijke gebeuren. Hofleverancier betekent dat het betreffende bedrijf een hoge kwaliteitsnorm hanteert en dat ook in zijn aanbod van producten laat merken. Alle medewerkers mogen daar trots op zijn, ook al omdat zij staan aan de basis van het productieproces. Niet in de laatste plaats profiteert de klant ervan.