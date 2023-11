Jubilarissen in zonnetje gezet bij brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdagavond 3 november heeft de jaarlijkse korpsavond van de vrijwillige brandweer van Aalsmeer plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst worden de jubilarissen, manschappen die promoveren en vrijwilligers die afscheid nemen in het zonnetje gezet. Dit jaar vond deze happening plaats in het gemeentehuis. Hierbij waren burgemeester Gido Oude Kotte, commandant Tijs van Lieshout en de actieve en oud-leden van de brandweervereniging aanwezig. Na het welkom door voorzitter van de vereniging, Anko Thijssen, werd allereerst een staf van de brandweerkazerne Aalsmeer door Theo de Kruijff overhandigd aan de burgemeester voor in zijn werkkamer.

Daarna werden de gepromoveerden en jubilarissen in het zonnetje gezet; Jeffrey Joosten en Mike Mieremet zijn bevorderd tot manschap A (Niels Tenhage en Nikki van der Meer waren helaas verhinderd), Youri Kersloot was 12,5 jaar in dienst, Bob van der Laarse 20 jaar, Marco Boothof en John Grootscholten 25 jaar, Roland Hofman 30 jaar (welke met een indrukwekkende speech terugkeek op zijn imposante loopbaan) en Aad Rekelhof was 35 jaar in brandweerdienst. Jan Kersten was 40 jaar lid van de brandweervereniging. Afscheid is er genomen van eerdergenoemde Roland Hofman, Menno Booij en Michael Hendriks. Ook voor Marielle Kersloot was er een boeket voor het jarenlang schrijven van de verjaardagskaarten.

Als laatste werd de gouden helm aan Jos van der Wal uitgereikt, dit is een waardering voor een vrijwilliger die zich bovenmatig inzet voor het personeel en de werkzaamheden op de kazerne. Al met al een geslaagde avond welke werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de kelder van het gemeentehuis.

Gouden helm voor brandweervrijwilliger Jos van der Wal.

Foto’s: www.kicksfotos.nl