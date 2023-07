Jozefschool Aalsmeer wint Tuinbouw Battle

Aalsmeer – Basisschool De Jozefschool uit Aalsmeer is winnaar van de Tuinbouw Battle 2023 in de regio Aalsmeer. Bijna zestig leerlingen kregen op maandag 10 juli de 1e prijs uitgereikt in de Historische Tuin in Aalsmeer. Volgens de jury hadden deze leerlingen het telen en verkopen van de tulpen het beste gedaan. “Ze hadden binnen een uur al hun zelfgekweekte tulpen verkocht”.

Er hebben dit jaar maar liefst vijftien klassen meegedaan uit Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, Uithoorn en Rijnsaterwoude aan deze editie van de Tuinbouw Battle. De leerlingen van alle basisscholen kweekten in de klas hun eigen tulpen. Als opdracht kregen zij mee om, naast de verzorging, een verslag te schrijven over de teelt, het verzorgen en het verkopen van de tulpen. Alle klassen zijn begeleid door vrijwilliger Bart Verhaar, die ook als jury heeft bepaald welke school de 1e prijs het meest verdiende. Hij was onder de indruk van het enthousiasme van de leerlingen. “Ze hebben de teelt nauwlettend in de gaten gehouden. Zo kwamen ze erachter dat de tulpen beter groeiden onder roze dan onder wit licht”, vertelt Verhaar.

Reclamecampagne

Onderdeel van de Tuinbouw Battle is ook het verkopen van de tulpen: de leerlingen hebben zelf bedacht hoeveel tulpen er in een bos moesten en wat de verkoopprijs moest zijn. Om de tulpen aan de man te brengen, hebben ze met elkaar een reclamecampagne gemaakt, compleet met een poster, flyer en reclamefilmpje. Het resultaat mag er zijn: ze hebben bijna € 700,- met hun zelfgekweekte tulpen verdiend.

Fanatiek

Docenten Lonneke van den Broek-Koppe en Debora Verkerk zijn heel trots op hun leerlingen. “Het enthousiasme was groot: ze waren echt fanatiek bezig met tulpen. Het was ook leuk dat vrijwilliger Bart iedere dinsdag even langskwam, zodat ze ook meteen al hun vragen over het kweken aan hem konden stellen. Nadat de tulpen klaar waren voor de oogst, hebben ze met elkaar de taken verdeeld: een groep knipte de tulpen, een ander groepje maakte er bosjes van en weer een ander groepje rolde ze in papier. De tulpen gingen als warme broodjes over de toonbank: binnen een uur waren ze uitverkocht. Ook de bollen zijn verkocht!”

Schoolkamp

De leerlingen hebben ook al een goede bestemming bedacht voor hun opbrengst: het schoolkamp kon nog wel een goede stormbaan gebruiken en ze hebben tijdens het kamp een keer de lunch geregeld en betaald: patat met een lekkere snack. De 11-jarige Siem Rewijk vond de battle heel leuk. ‘Het is wel cool om zelf iets te kweken en te zien hoe snel tulpen groeien. Het was ook leuk om te strijden tegen de andere scholen in de buurt, dat maakt het nog leuker.”

Historische Tuin

De leerlingen ontvingen de beker uit handen van Kees Bakker van Yuverta, een van de sponsoren van het project. De uitreiking vond plaats op de Historische Tuin in Aalsmeer, onder toeziend oog van wethouder Bart Kabout van de gemeente Aalsmeer. Na een rondleiding, gingen de leerlingen onder leiding van Bert Middelkoop, accountmanager bij Zuurbier Rozen en vrijwilliger bij de Historische Tuin, als echte pro’s aan de slag op de veilingklok: wie op het juiste moment op de klok drukte, kreeg een mooie bos rozen mee naar huis. Middelkoop: “Voor iedere school in Aalsmeer en omgeving is het belangrijk dat ze kennismaken met de sector. Via de battle, maar ook door een bezoekje aan de Historische Tuin. Iedereen kent wel iemand die in deze sector werkt en hoe leuk is om daar zelf al op jonge leeftijd mee in aanraking te komen?”

Meedoen?

In 2023/2024 starten er nieuwe rondes van deze gratis groene Tuinbouw Battle. Scholen kunnen zich nu al aanmelden door een mail te sturen naar Monique van Weerdenburg via monique@greenportaalsmeer.nl. Kijk voor meer informatie op www.greenportaalsmeer.nl.

Fotocredits: Greenport Aalsmeer