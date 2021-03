José de Robles neemt stokje over van Ria Zijlstra

Uithoorn – Met het vertrek van Ria Zijlstra als wethouder namens DUS!, wegens verhuizing naar buiten de gemeente Uithoorn, is donderdagmiddag José de Robles benieuwd als nieuwe wethouder. Op de site van DUS wordt deze nieuwe wethouder als volgt getypeerd: “ José is een realistische idealist, meermaals door collega’s getypeerd als “met het hoofd in de wolken en de voeten in de modder”; nadenkend over de toekomst en idealen, maar gelijktijdig bouwend aan datgene dat hier en nu nodig is. Hij heeft een professionele achtergrond als organisatieveranderaar, maar is al lang politiek actief. Gedurende een periode van ruim zeven jaar was hij toezichthouder vanuit GroenLinks op hun delegatie in het Europese Parlement, een aantal jaar plaatsvervangend directeur van het partijbureau en in de gemeente Uithoorn, vanaf het ontstaan van DUS!, elf jaar gemeenteraadslid. Als DUS!’er van het eerste uur zet José zich vooral in voor duurzaamheid en sociale cohesie. Geboren in Amsterdam en opgegroeid in Amstelveen woont hij nu een kleine twintig jaar in de gemeente Uithoorn, waarvan de afgelopen zes jaar in De Kwakel.