Joost Hoffscholte opent ‘Passie door Kunst’

Aalsmeer – Maandagavond 11 september om 19.30 uur opent oud-burgemeester Joost Hoffscholte de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ in de Dorpskerk Aalsmeer. Joost Hoffscholte is een kunstliefhebber pur sang. Hij geniet van schilderkunst, maar ook van poëzie en muziek. Enthousiast reageerde hij op het verzoek van de voorbereidingscommissie om de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ te openen. Hij was gegrepen door het thema ‘Hoop’ dat in deze tentoonstelling de rode draad is van alle kunstuitingen.

“Het is zo belangrijk om hoop, perspectief, aan mensen te kunnen bieden in deze voor velen zo onzekere tijden”, reageerde Hoffscholte. Ook de kunstenaars werden gegrepen door het thema Hoop, al was het voor hen soms wel puzzelen hoe zij met hun opdracht verder moesten. Sommigen hebben zelfs flink zitten studeren op het Bijbelse verhaal dat ze toegewezen hadden gekregen. Hoe zet ik dat op het doek, hoe leg ik het vast in foto’s, in keramiek of in bloemen?

Kom van 12 tot en met 17 september naar de Dorpskerk in de Kanaalstraat en bekijk tussen 13.00 en 17.00 uur de kunstwerken van de 20 kunstenaars. Sla ook de werken van de kinderen niet over. Verrassend hoe zij hun thema van de ‘Verloren zoon’ hebben uitgebeeld. Het bezoek is ook mooi combineren met een bezoek aan de Kunstroute van KCA op zaterdag 16 en zondag 17 september.

En houdt u van de combinatie van beeldende kunst en muziek? Iedere middag van 16.00 tot 16.30 uur is er muziek in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat. De ene keer geeft een organist een improvisatie, een andere dag zingt of speelt een solist of een combo of het dameskoor Davanti. Laat u verrassen.