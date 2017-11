Jooske de Graaf verkozen tot energieke Rondevener

De Ronde Venen – Het weer zat niet mee, maar dat weerhield vele inwoners er zaterdag 11 november niet van een bezoekje te brengen aan de Energie Parade. In het Fort bij Abcoude stond ’s middags alles in het teken van duurzaamheid, van zonnepanelen en zonneboilers tot een lezing van een klimaatpsycholoog en een veganistische proeverij. Tijdens het evenement werd ook bekend gemaakt dat Jooske van de Graaf is verkozen tot Energieke Rondevener 2017. In totaal waren vijf inwoners genomineerd voor de titel Energieke Rondevener 2017. Allen inwoners die op een goede manier met duurzaamheid bezig zijn en daar inspirerend over kunnen vertellen. De jury was unaniem tot het besluit gekomen dat Jooske van de Graaf de titel moest krijgen. Zij heeft zelf een groot aantal maatregelen getroffen om duurzaam te leven, van investeringen in isolatie en een aardwarmtesysteem tot aanschaf van een elektrische auto en zonnepanelen. Daarnaast is zij de stuwende kracht achter de coöperatie Zon op De Ronde Venen. De coöperatie maakt het voor alle inwoners mogelijk te investeren in duurzame energie. Jooske van de Graaf kreeg de prijs uit handen van wethouder David Moolenburgh (Duurzaamheid). Tevens kreeg zij een cheque van 500 euro om te bestemmen aan duurzame zaken.