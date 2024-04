Joop Nederstigt zingt al 50 jaar

Aalsmeer – Joop Nederstigt is 50 jaar lid van Aalsmeers Mannenkoor Con Amore. Van de voorzitter ontving hij daarom de felicitaties en de gouden speld met saffiertje. Bovendien kreeg de jubilaris een cadeaubon plus een bloemetje voor het thuisfront. Joop maakte 2100 repetities mee, 4200 uur zangtijd en zong maar liefst bij zo’n 500 optredens.

De jubilaris deed tot voor kort alles nog op de fiets – vele kilometers in weer en wind – maar nu hij minder mobiel is wordt hij naar de repetities gebracht en gehaald, want de zangavond is hem alles!

Joop is een koorlid met als ondergrond een opleiding tot koorzanger, gevolgd bij de nonnen in Haarlem. Hij is een trouw koorlid en heeft vele jaren de muziekcommissie geleid en het bestuur van informatie voorzien over muziekstukken die mogelijk opgenomen konden worden in het repertoire. Joop staat ook voor de slogan ‘Zingende mannen zijn blijde mannen’ en hij zou ook graag nieuwe zangers verwelkomen op het koor. De repetities vinden plaats op maandagavond in het ’t Baken aan de Sportlaan. Wie bij Con Amore komt zingen krijgt een smoking cadeau. Het eerstvolgende optreden van Con Amore is ter medewerking aan Dodenherdenking in Aalsmeer-Oost (4 mei).

Foto: Joop Nederstigt in het zonnetje bij Con Amore.