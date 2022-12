Jonny en Christopher Koppel Koningen darts

Kudelstaart – Bij de dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal was het koppel toernooi. Er waren 19 koppels, oftewel 38 deelnemers. Jonny Nijs en Christopher Brouwer werden drie jaar na hun vorige titel weer de Koppel Koningen. Vorig jaar verloren zij samen de finale, het jaar ervoor verloor Jonny samen met Floortje van Zanten. Deze titel was dus meer dan welkom. Voor Christopher was het zelfs de derde titel ooit, in 2013 won hij samen met Davey Monsees. John Guldemond en Stefan Diederich waren goed op dreef, zij waren de finalisten. Voor John was het zijn tweede finale ooit. Martin Bax en Danny de Hartog bereikten de halve finale, net als Rick Fransen en Tim van de Poel. Het laatste duo deed in dubbel opzicht van zich spreken want Rick gooide 111 uit, een restscore die Tim uitgekiend op het bord had gezet. Dit bleek de hoogste uitgooi van de avond te zijn. Maarten van Amsterdam en Mike Miltenburg bereikten de finale van de verliezerronde, maar Tibor Hogervorst en Anno Knol gingen er knap met de hoofdprijs vandoor.

Vrijdag speelavond

Morgen, vrijdag 23 december, is weer een gewone speelavond. Dan staat iedereen er weer alleen voor. Dankzij het vier niveau systeem kan iedereen zoveel als mogelijk op het eigen niveau darten. De inschrijving sluit om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer informatie op de website: www.poelseye.nl.

Foto: De acht finalisten van de winnaar en de verliezerronde bij Poel’s Eye.