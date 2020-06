Uithoorn – Maandagmiddag rond half drie werd de Brandweer van Uithoorn opgeroepen voor een kind wat tijdens het spelen bekneld was geraakt tussen 2 boomstammen die in een V vorm lopen. Ter plaatse heeft de brandweer het kind gerustgesteld en met een zogenaamde Spreider de boomstammen uit elkaar gedrukt zodat het been van het kind weer vrij kwam. Ambulance medewerkers hebben nog even gecontroleerd of er geen letsel was. ( foto’s Jan Uithol)