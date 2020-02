Jongeren speeddaten met ouderen

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 februari barstte de gezelligheid weer los in Zorgcentrum Aelsmeer. De jongeren van Stichting SAM organiseerden een gezellige middag waarbij jong met oud in contact kwam door middel van speeddaten.

Onder het genot van een hapje en een drankje gingen de vrijwilligers in gesprek met de ouderen. Na een kwartier was het tijd om te wisselen van partner en schoven de vrijwilligers een plekje op om zo met iedereen in gesprek te komen. Achteraf kregen alle deelnemers een roos als bedankje en werden de ervaringen van de middag uitgewisseld.

De uitkomst was een geslaagde middag met een lach en een traan! Op de hoogte blijven van de komende activiteiten? Jongeren Stichting SAM is te volgen via facebook.

Vrijwilligers welkom

Ben jij tussen de 15 en 30 jaar oud en lijkt het je leuk om eens per maand een activiteit te organiseren voor ouderen of mensen met een beperking? Je bent van harte welkom om vrijwilliger te worden bij Jongeren Stichting SAM. Opgeven kan door een mail te sturen naar jongerenstichtingsam@gmail.com.