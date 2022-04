Jongeren Ontmoetings Plek officieel geopend

Aalsmeer – Op vrijdag 22 april is de nieuwe Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) aan de Dreef feestelijk in gebruik genomen. Wethouder jeugd Bart Kabout verrichtte de officiële opening. Al langere tijd was er onder jongeren in de Hornmeer behoefte aan een plek waar zij elkaar in de openbare ruimte kunnen ontmoeten. Met de komst van de JOP is deze plek er nu. “Het is belangrijk dat er voor jongeren een plek is in de openbare ruimte”, zegt wethouder Kabout. “En deze JOP is mooi gesitueerd bij de al bestaande sport- en beweegvoorzieningen”.

Aansluitend op de officiële ingebruikname organiseerden de jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk een ontmoetingsmoment voor omwonenden en jongeren onder het genot van een hapje en een drankje.