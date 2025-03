Jongeren blijven actief met Groene Hart Pas

De Ronde Venen – Raymond van Bergen heeft de waarderingsprijs van de gemeente De Ronde Venen ontvangen. Hij kreeg deze prijs voor zijn jarenlange inzet als voorzitter bij Stichting Jongeren Actief. Dankzij de stichting konden talloze kinderen meedoen met sport, ook als daar thuis geen geld voor was. De waarderingsprijs werd uitgereikt door wethouders Cees van Uden en Maarten van der Greft. Zij verrasten Raymond van Bergen op de dag dat hij na vijftien jaar stopt met zijn inzet bij de stichting.

Raymond van Bergen heeft in 2010 Stichting Jongeren Actief mede opgericht. Hij was vijftien jaar voorzitter van de vereniging en spande zich in om kinderen te laten sporten of zwemles te laten volgen. Als daar thuis geen geld voor was, dan kregen kinderen een vergoeding voor de contributie voor een heel sportseizoen. Dit was mogelijk met steun van de gemeente, goede doelen en het bedrijfsleven. Naast financiële hulp bood de stichting ook hulp bij het vinden van een sportvereniging in de buurt.

Blijven sporten

Kinderen blijven sporten met de Groene Hart Pas. Op de Groene Hart Pas staat een tegoed van 400 euro voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dit tegoed kunnen zij besteden aan de contributie van een sportvereniging of aan zwemles. Gezinnen die recht hebben op de Groene Hart Pas, hebben hierover een brief ontvangen. Wie geen brief heeft ontvangen, maar wel recht heeft op de pas kan deze zelf aanvragen. Dat kan via www.groenehartpas.nl/pas-aanvragen.

Sportkleding

Voor sportkleding kunnen gezinnen terecht bij de Kledingbank in Mijdrecht. Als daar geen geschikte kleding bij zit of andere materialen nodig zijn, dan kunnen gezinnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld De Ronde Venen. De stichting nodigt bedrijven en particulieren uit om een financiële bijdrage te leveren, zodat meer kinderen geholpen kunnen worden. Doneren kan op rekeningnummer NL76 TRIO 0320 8686 56 op naam van Stichting Leergeld De Ronde Venen.

Stichting Jongeren Actief heeft veel betekend voor de jongste inwoners van De Ronde Venen. Met de komst van Stichting Leergeld worden de activiteiten verder voortgezet. De gemeente bedankt Raymond van Bergen en alle vrijwilligers voor hun jarenlange inzet.

Voorzitter Raymond van Bergen van Stichting Jongeren Actief (midden) krijgt van de wethouders Cees van Uden en Maarten van der Greft de waarderingsprijs. Foto: aangeleverd.