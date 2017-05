Jongens CSW JO13-2 zijn kampioen.

Wilnis – Om kampioen te worden moesten de jongens van CSW twee wedstrijden in Aalsmeer winnen. Donderdag jl werd de eerste wedstrijd gespeeld. Deze werd gewonnen Zaterdag jl de laatste wedstrijd. Na een goede eerste helft met 0-4 voor gingen ze de tweede helft in, met een goed samenspelen een aantal schoten op het doel mocht het helaas niet lukken om verder te komen dan 0-4. Toen het fluit signaal ging begon het feest, champagne spuiten, met kleren aan onder de douche, medailles, en terug in Wilnis taart, patat en op de platte kar door Wilnis wat een feest. Op de foto:

Staand:Aron, Stan, Kareltje, Justin, Jordy, Maikel, Nordin, Trainer Dennis, Ramon, Justin, Rinaldo, Chris

Zittend: Coach Henny, Sven, Jaffar, Marijn en Mike