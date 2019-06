Joke Schiphorst en Remco Warlicht Clubkampioenen Matchplay 2019

Wilnis – Een weekend lang is gestreden voor de clubkampioenschappen Matchplay 2019.Op zaterdag hield Luchthaven Schiphol een groot aantal vluchten aan de grond, maar bij Golfclub Veldzijde gingen de kampioenschappen “gewoon” van start. Bij deze spelvorm speel je tegen een directe tegenstander en niet tegen een heel deelnemersveld. De score die je maakt op een hole is ook niet echt van belang, als je de bal maar met één slag minder dan je tegenstander in de hole krijgt. De speler die op een hole het minst aantal slagen heeft, heeft de hole gewonnen.

Heren

De heren gingen zaterdag vroeg van start en in de middag begonnen ook de dames met hun kampioenschap. Op zondagochtend waren nog 8 halve finalisten over, die een prachtige, lange en spannende golfdag te wachten stond. Peter van Dis verloor nipt van Henk Venus en Remco Warlicht was te sterk voor Jan van der Wal. Bij de dames ging de wedstrijd tussen Annelien Lewin en Yvette Bartlema relatief snel. De andere halve finale tussen Joke Schiphorst en Joke Delfos werd pas op de green van hole 18 beslist. In de middag werden de finale en troostfinale gespeeld. Bij de heren won Remco Warlicht overtuigend. Bij de dames stelde Joke Delfos haar derde plaats veilig op hole 17 door uit te holen van buiten de green. Joke Schiphorst won haar finale nadat Annelien Lewin helaas de bal twee keer in het water sloeg op hole 15.

Op de foto:

Links zit Jan van der Wal (3e), naast hem Peter van Dis (4e), dan clubkampioenen Joke Schiphorst en Remco Warlicht met Henk Venus (2e) achter deze titeldragers. Naast Remco staat Annelien Lewin (2e), dan Joke Delfos (3e) en uiterst rechts Yvette Bartlema (4e)