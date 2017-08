Joke en Michiel clubkampioenen Golfclub Veldzijde

De Ronde Venen – In het weekend van 19 en 20 augustus werd op de 18 holes golfbaan van Golfpark Wilnis gestreden om de titel van clubkampioen strokeplay van Golfclub Veldzijde. Zaterdag werd gestart met twee rondes van 18 holes en zondag werd de beslissende ronde gespeeld.

Bij de heren heeft Michiel van der Vaart uit Maarssen de titel binnen gehaald. De basis voor zijn overwinning heeft hij in de eerste ronde op zaterdag gelegd. Op zondag werden nog twee rondes gespeeld en vooral de laatste ronde was heel spannend. Winnaar 2016 Mark Weitjes uit Mijdrecht en Frank van der Wal uit Woerden waren ook kanshebbers. Uiteindelijk is Mark Weitjens als tweede geëindigd. Frank van der Wal werd derde, net als in 2016.

Bij de dames heeft Joke Schiphorst uit Mijdrecht de beker gewonnen. Zij won overtuigend van Marianne Corman, eveneens uit Mijdrecht, die tweede werd. Cora Jonkers uit Vinkeveen bereikte de derde plaats. Voorzitter Dick Westerveld reikte de prijzen uit en complimenteerde alle deelnemers omdat twee keer op een dag 18 holes lopen bij windkracht 4 veel vraagt van de spelers.

Onderschrift bij bijgaande foto:

vlnr: Marianne Corman (2e, Mijdrecht), Mark Weitjens (2e, Mijdrecht) – clubkampioen Michiel van der Vaart (Maarssen) – Frank van der Wal (3e, Woerden) – clubkampioene Joke Schiphorst (Mijdrecht) – Cora Jonkers (2e, Vinkeveen)