Johan en Ingrid van Tol nemen afscheid van Van Tol Dier XL

Uithoorn – Per 1 januari 2024 zullen Johan en Ingrid van Tol afscheid nemen van hun grootschalige winkel in dierbenodigdheden Van Tol Dier XL te Uithoorn. Van Tol is al vele jaren een begrip in Uithoorn en omstreken. De familie Van Tol startte 132 jaar geleden een handel in meelproducten en foerage, in de loop der jaren uitgebreid met overige dierbenodigdheden. Johan kwam 39 jaar geleden als vierde generatie in het bedrijf en startte een dierenspeciaalzaak aan het Zijdelwaardplein en later een tweede winkel aan het Amstelplein.

In 2014 werden de twee dierenspeciaalzaken ingeruild voor één grootschalige vestiging aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn. Deze prachtige winkel werd onder de huidige naam Van Tol Dier XL uitgebouwd tot een toonaangevende grootschalige dierenspeciaalzaak, met een compleet aanbod voor alle dierenliefhebbers. Van Tol Dier XL maakt deel uit van een samenwerkingsverband en Johan en Ingrid van Tol dragen hun mooie winkel over aan een andere grootschalige ondernemer uit deze organisatie. De winkel zal onveranderd en onder dezelfde naam worden voortgezet. Ook het team blijft onveranderd, dus de klant zal op dezelfde prettige wijze en met dezelfde service worden geholpen, door de bekende deskundige medewerkers. De familie Van Tol dankt alle klanten voor het vertrouwen en is ervan overtuigd dat onder de nieuwe eigenaar de winkel op een uitstekende manier voortgezet zal worden.