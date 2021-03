Jij & Ik winkel terug in Ophelialaan

Aalsmeer – Afgelopen december sloten de deuren van de Jij & Ik winkel. Om in januari samen te gaan met GewoonDOEN Bakkerij en Dienstverlening in de Oude Veiling

Het sluiten van de winkel heeft bij de burgers, Stichting Down Town Ophelia en ondernemers in Aalsmeer voor grote teleurstelling gezorgd. Het gemis van de winkel werd vooral door de ondernemers van de Ophelialaan ervaren en dat bereikte ook burgemeester en de wethouders. Begin dit jaar zijn er gesprekken geweest met Gemeente Aalsmeer en Stichting Ons Tweede Thuis om te kijken naar de mogelijkheden voor een doorstart in het huidige pand.

Vanaf donderdag 1 april, en dat is geen grap, keren de medewerkers weer terug in de Jij & Ik winkel en daarmee ook weer in het straatbeeld van de Ophelialaan. De winkel dient als Leer- en Werkplek, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring op kunnen doen naar een (betaalde) baan. Dit gebeurt niet alleen in de winkel, maar in de afgelopen 2 jaar hebben zij dit ook gedaan bij diverse winkeliers en ondernemers uit Aalsmeer. Deze winkeliers geven de medewerkers de kans en de ruimte om op hun eigen tempo werkervaring op te doen buiten de deur. Ook ondernemers uit Aalsmeer e.o. zorgen voor leuke klussen en opdrachten, die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding van de medewerkers. Het komend jaar zal er samen met de gemeente en de ondernemers gekeken worden naar hoe, nog meer, Jij & Ik medewerkers meer mee kunnen participeren in de maatschappij.

Corona proof winkelen

De komende tijd zal er alleen nog gewinkeld kunnen worden op afspraak, maar ook kan er online geshopt worden! In de afgelopen maanden is er door de cliënten van Activiteitencentrum Mendel hard gewerkt aan een online webshop, ottwebshop.nl. Bezoekers vinden in de webshop producten van verschillende locaties. Deze producten kunnen worden verstuurd maar kunnen ook worden afgehaald bij onder andere Jij & Ik winkel. Natuurlijk hopen de medewerkers snel weer de deur gewoon open te kunnen zetten, zodat klanten weer gezellig binnen kunnen lopen.