JGZ neemt in Aalsmeer opvoedspreekuren over

Aalsmeer – Per 1 januari 2024 neemt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam/ Amstelland de opvoedspreekuren van Opvoedadvies SEZO over. De opvoedspreekuren zijn bedoeld voor ouders uit de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer met kinderen tussen de 0 en 18 jaar en die vragen en/of problemen hebben bij de opvoeding.

Het opvoeden van kinderen tot zelfstandige volwassenen kan gepaard gaan met de nodige uitdagingen. In de meeste gevallen gaat het goed, maar soms ontstaan er situaties waarin je als ouder twijfelt over je aanpak. Dit kan vragen oproepen als: “Waarom luistert mijn kind zo slecht?” Of: “Mijn kind wil niet slapen. Hoe zorg ik ervoor dat hij wel naar bed wil?” Maar ook: “Mijn partner en ik zitten niet op een lijn. Wat doen we daaraan?”

Makkelijk en laagdrempelig

Wethouder jeugd Bart Kabout: “We vinden het als gemeente Aalsmeer belangrijk om ouders en verzorgers bij te staan als ze er zelf even niet meer uitkomen. Makkelijk en laagdrempelig zijn daarbij sleutelwoorden. Dat de GGD/JGZ dit nu voortzet is mooi nieuws omdat het opvoedadvies in een behoefte voorziet en op deze manier blijft bestaan.”

Opvoedadviseur

Samen met de opvoedadviseur gaat de ouder in één of meer gesprekken op zoek naar een aanpak die past bij de ouder en zijn/haar gezinssituatie. Voor Amstelveen en Aalsmeer is Lara Harzing de nieuwe opvoedadviseur. Zij is te vinden bij de locaties van de Jeugdgezondheidszorg in Amstelveen en Aalsmeer. Vorig jaar maakten ongeveer 70 gezinnen in Aalsmeer gebruik van het opvoedspreekuur. Het is een makkelijke en laagdrempelige manier om goede hulp te krijgen.

De opvoedspreekuren kunnen telefonisch, online of fysiek worden ingepland en worden in het Nederlands en Engels aangeboden. Voor de opvoedspreekuren is geen verwijsbrief nodig. Het initiatief wordt gefinancierd door de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Een afspraak met de opvoedadviseur kan telefonisch via 06-23370578 of per e-mail jgzopvoedspreekuur@ggd.amsterdam.nl ingepland worden.