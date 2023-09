Jeugdschaatsen bij De Blauwe Beugel

Rijsenhout – Terwijl de meeste nog in korte broek lopen, genieten van het nazomerweer en alleen nog maar aan soft- of schepijs denken, zijn de leden en het bestuur van IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout weer volop bezig met het komende winterseizoen. Want het schaatsseizoen dat start dus alweer over een kleine maand.

Op zaterdagmorgen 30 september start het jeugdschaatsen op de Kennermerijsbaan in Haarlem. Vanaf 8.20 uur geeft een zeer enthousiaste gediplomeerde groep trainers schaatslessen aan kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Op hun eigen niveau en spelenderwijs wordt in twintig lessen de jeugd het schaatsen bijgebracht, met rond de kerst een heus wedstrijdje en in maart als afsluiting een Elfdorpentocht. Er is nog voldoende ruimte om aan te melden. Gekozen kan worden uit 10 lessen of de gehele 20 lessen. Aanmelden en meer informatie via www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Veiligheid

Dit jaar is er ook weer speciaal aandacht voor de veiligheid van de jeugdschaatsertjes. Ijsclub de Blauwe Beugel heeft een groot aantal helmen aangeschaft welketegen een borg gehuurd kunnen worden. De huurders krijgen hierbij een hesje en schaatstas in bruikleen.