Jeugdcarrousel in de zomervakantie￼

Uithoorn – Luister tijdens de hele zomervakantie naar de wekelijkse uitzendingen van Jeugd Carrousel. Het nieuwe kinder-radioprogramma op Rick FM, voor en door kinderen. De start is op woensdagavond 26 juli en dan zes weken tot en met 30 augustus, 18.00 tot 19.00 uur. De presentatie is in handen van Iefke, Valerie en Thijs, Dit programma, ook voor volwassenen, is vanaf groep 6. Ze worden begeleid door Ria Tammer en Astrid van Zelst. Kees Hoogervorst doet de techniek.

Wat komt er

In deze uitzending praat Thijs met Heleen Colijn, dierenartsassistente over wat te doen met dieren in de vakantie. Hannah vertelt over haar hobby edelsmeden. Iefke heeft een gesprek met advocaat Michelle de Wit van Uithoorn Advocaten over wat ze allemaal doet in haar werk. Euchenie neemt de activiteiten agenda door. Er is ook een knutseltip van Astrid. In het programma is er ook leuke muziek die ze zelf uitzoeken, verzoeknummers, vertellen moppen en hebben het ook over de komende evenementen en activiteiten.Op de nieuwe Facebookpagina, Jeugdcarrousel RickFM, kun je de laatste nieuwtjes volgen, een berichtje sturen of een verzoeknummer aanvragen.



Wil jij ook meedoen?

Misschien wil je meedoen en iets te vertellen over je hobby, weet je een lekker bak of kookrecept? Of wil je meer weten over een bepaald beroep, heb je ideeën, de groeten doen of een verzoeknummer aanvragen? Stuur dan een mailtje of een Facebook berichtje (of vraag het je ouders), naar: carrousel.rickfm@gmail.com. Vermeld je naam, leeftijd en wat je zou willen doen in dit nieuwe kinder-radioprogramma. Dan nodigen wij je uit om naar onze radiostudio in De Kwakel te komen.

