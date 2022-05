Jeugd van UWTC van start bij interclub

Zondag 22 mei was de eerste interclub van 2022 bij ASC Olympia in Amsterdam. Nieuwe regels maken het mogelijk om bij deze regiowedstrijden één categorie lager of hoger te starten. Diverse jeugdleden van UWTC hebben mee gedaan. Joël van Capel had er voor gekozen om te starten in categorie 2. Na wat pogingen om weg te fietsen bij de rest kwam het aan op een sprint waarin Joël vroeg aanging en er met de winst vandoor ging. Over 2 weken zal hij in Amstelveen weer starten in categorie 3, aan het vertrouwen en het plezier zal het niet liggen. Tristan Planken werd in derde.

Jytte Timmermans reed een categorie hoger. Categorie 7 startte een minuut achter de nieuwelingen. Bij de start zat Jytte er gelijk goed bij. En zat ze in de kopgroep. De eerste ronden gingen gewoon erg hard boven de 40 per uur op het ruime parcours van Sloten. De kopgroep van categorie 7 is op een gegeven moment bij de (normaal snellere) nieuwelingen aangesloten. Door beide categorieën is geprobeerd weg te rijden, alle pogingen zijn weer ongedaan gemaakt. De laatste ronden heeft Jytte alert gereden voor in het peloton. Bij de sprint kwam ze maar een klein stukje te kort voor een podium. Ze is uiteindelijk toch knap 5de geworden. Doordat ze een categorie hoger reed heeft ze en meer kilometers gereden in de wedstrijd dan normaal maar ook veel sneller gereden. Ze was na de finish dan ook helemaal leeg gereden. Sven Ozinga werd 8e en Tijs Schippers 9e.



Voor Jari Buskermolen ging het goed bij de nieuwelingen, hij kon goed bijblijven en reed gaatjes dicht. Het viel vaak stil en dan ging het later weer hard, heel zwaar om telkens weer te sprinten om weer terug te komen. Het werd uiteindelijk een peloton sprint. Jari werd helaas afgesneden dus moest zich inhouden waardoor hij niet maximaal heeft kunnen sprinten. Wat uiteindelijk resulteerde in een 13de plek. Hij was wel tevreden dat hij zelf kan zien dat hij stappen maakt.

Na een paar weken geen wedstrijden, stond ook Kars van Hattum met veel zin aan de start bij de nieuwelingen. Zijn doel was zo lang mogelijk in het peloton blijven, en dat is gelukt. Van start tot finish. Na een tijdje brak het peloton wel in tweeën en zat Kars in de tweede groep. Samen met een paar anderen heeft hij toen dat gaatje dicht gereden. Misschien kwam het daardoor, maar in de eindsprint zat er niet veel meer in. Uiteindelijk is hij elfde geworden, en dat is een prima resultaat!



Veenendaal

Zaterdag 21 mei was er een landelijk jeugd toernooi in Veenendaal. Dit was de laatste wedstrijd van de selectie serie voor het NK. Het was een straten parcours door een woonwijk. Dus met drempels, klinkers en vele bochten. De wedstrijden werden verreden tussen de doorkomsten van de klassieker Veenendaal-Veenendaal.

Bij de start van cat 6 ging het tempo meteen omhoog en door de straten konden onze UWTC deelnemers de kopgroep niet bijhouden. Ze kwamen in een groep van zes te zitten achter de kopgroep. De eindfase van de wedstrijd was wat rommelig. Mirthe Mons 17e en 3de meisje, Jytte 18e en 4de meisje, Floris Fransen 20e.

Sven de Jong ging van start bij cat. 7. Hij reed de eerste 2 rondes mee in het peloton, daarna moest hij ze laten gaan. Hij heeft veel alleen gereden en hard gewerkt, maar de anderen waren te sterk. Weer een mooie ervaring om zo’n wedstrijd op de weg gereden te hebben.



Heeswijk-Dinther

In Brabant is op zondag 22 mei een mooie omloop verreden. Bart de Veer ging hier voor het eerst dit seizoen op de weg van start. De 80 elite renners maakte er een mooie wedstrijd van. Bart kon de hele wedstrijd lekker meekoersen in het grote peloton en finishte in de buik van het peloton.

Bij de nieuwelingen reed Jasper Mons een uitstekende wedstrijd en werd 17e. Op vrijdag had hij tijdens de ronde van Nes aan de Amstel ook al een hele goede wedstrijd gereden en werd hij 14e. Jasper is pas dit jaar begonnen met wedstrijden, dus dat belooft wat voor de toekomst.