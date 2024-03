Jeugd IJsclub Nooit Gedacht sluit seizoen af￼

Regio – Het schaatsseizoen voor de jeugd van ijsclub Nooit Gedacht zit er weer op! Afgelopen zaterdag werd het seizoen feestelijk afgesloten in de bowlingbaan in Mijdrecht met een gezellig potje bowlen, patat en snack eten en de diploma-uitreiking. Ook kreeg ieder kind een mooie medaille als herinnering aan het seizoen en een speciale jeugdschaats bidon.

Naast de diploma’s werden ook de prijzen van de clubkampioenschappen uitgereikt. Deze wedstrijd werd op 16 maart georganiseerd voor de oudere jeugd en volwassenen en ook dit jaar was er ruimte om de jeugdschaatsers mee te laten doen. Er werd gestreden in twee categorieën. De allerkleinsten reden twee keer een 100 meter. De eerste drie bij de meisjes waren 1. Rosa Zaal 2. Sylvie Smit 3. Tessa Plomp. Bij de jongens waren dat 1. Jens de Jong, 2. Davey Kwakman en 3. Thijmen de Ruijter.

De andere categorie voor de iets oudere jeugdschaatser ging over een 100 en een 300 meter. Top drie bij de meisjes waren 1. Lotte van der Eijk, 2. Davine de Ruijter en 3. Naomi van Kreuningen. Bij de jongens waren dat 1. Justin van Vliet 2. Jasper Kentrop en 3. Dennis Meijer.

Jaap Eden

Na deze feestelijk afsluiting werd nog één keer koers gezet richting de Jaap Edenbaan. Omdat het jeugdschaatsen alweer 50 jaar bestaat, was speciaal voor dit jubileum een feestelijke afsluiting op het ijs georganiseerd. In plaats van een schaatsles werd het een les vol spelletjes. En dan geen gewone spelletjes als estafette of tikkertje, maar voetbalen, hockey, basketballen, T-shirt race en zelfs tafeltennis! Dat was weer even wat anders en lang zo makkelijk niet om dat op schaatsen te doen. Bij elkaar was het een volle middag met veel plezier. We hebben genoten van een enorm leuk seizoen. Nu gaan we lekker van het voorjaar en de zomer genieten, waar we ook weer van plan zijn om te gaan skeeleren.