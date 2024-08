Jeu de Boule baan in de Wipmolen een verrassing voor de inwoners

Mijdrecht – Op de vroege dinsdagochtend 6 augustus werden de bewoners van de Wipmolen opgeschrikt door veel activiteit op het groene speelveldje aldaar. Er kwamen wat vrachtwagens en een graafmachine op bezoek. Al snel haalde een graafmachine in het midden van het speelveld het gras weg en maakte een baan van ca. 20 meter. De bewoners dachten ‘Wat is hier aan de hand?’ Het was een verrassing voor de inwoners en een goedbedoeld cadeautje voor de buurt.

Bij navraag bij de hardwerkende werklui bleek dat er een Jeu de Boule baan werd aangelegd. Een aantal bewoners waren blij verrast en hadden er nu al zin in om samen met de buurt straks gezamenlijk een balletje te gooien. Dat zou wel eens heel gezellig kunnen worden.

Niet iedereen blij

Maar niet iedereen was er blij mee. Een aantal buurtbewoners waren namelijk helemaal niet tevreden en gingen verhaal halen bij de werklui. Zij lieten hun ongenoegen weten bij deze hardwerkende mensen. Natuurlijk hadden deze harde werkers dit niet zelf bedacht en zijn niet op eigen houtje een Jeu de Boulebaan gaan aanleggen. Zij lieten weten dit gewoon keurig in opdracht van de gemeente te doen. Zij hebben de boze buren naar de gemeente doorverwezen.

Verrast en geen inspraak

Met name vonden de buurtbewoners het niet prettig dat zij niet even ingelicht waren over de plannen van de gemeente en op deze manier werden verrast. Wellicht was wat inspraak wel op zijn plaats geweest. Het was immers voor hun deur. Een inwoner liet weten dat als er ergens bomen worden gekapt de hele buurt ook een brief krijgt en men soms zelfs mag kiezen wat voor bomen ervoor terugkomen. Het had in dit geval ook wel netjes geweest dat de bewoners ingelicht waren als er iets voor je deur wordt geplaatst.

De redactie heeft bij de gemeente navraag gedaan hoe men tot dit besluit was gekomen en of het misschien beter was geweest om de omwonenden even in te lichten. Bij het publiceren van dit artikel hadden we nog geen reactie ontvangen en hopen dat er volgende week een reactie van de gemeente gepubliceerd kan worden.

Maar laten we dit artikel vooral positief afsluiten met het feit dat een groot aantal bewoners blij verrast was en het een leuk cadeautje vinden en aangeven er zeker gebruik van te gaan maken. Om in stijl af te sluiten hoorden we van veel inwoners aan de ‘rue du moulin à bascule’ toch wel een ‘merci beaucoup’!