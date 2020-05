Je bent Aalsmeerder als… vertoont Bevrijdingsfilm

Aalsmeer – De Bevrijdingsfilm, die vorig jaar tijdens de feestweek op het Nostalgisch Filmfestival is vertoond, zal vanaf zondagmorgen 3 mei op facebookpagina Je bent Aalsmeerder als… te zien zijn. Speciaal in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid, twee dagen later. De vijftien minuten durende film, is een door Dick Piet samengestelde compilatie van opnamen rond de bevrijding van Aalsmeer in mei 1945.

Zo zijn er beelden van Canadese bevrijders, die vanuit Haarlemmermeer, via de brug over de Ringvaart, Aalsmeer binnenrijden. Een van de voertuigen gaat naar het noodraadhuis in de Zijdstraat, waar NSB-burgemeester Westenberg onder grote publieke belangstelling wordt gearresteerd. Hij is de opvolger van de op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, gevluchte NSB-burgemeester Kolb.

Voorts unieke opnamen van het in Dorp verspreiden van het bevrijdingsnummer van dagblad Trouw. De kranten zijn door Annie Braber (dochter van verzetsman Cees Braber) en Bep van Itterzon op de fiets in Amsterdam opgehaald. In de Zijdstraat vinden de exemplaren gretig aftrek.

Vlaggen, slingers en optocht

Bij het noodraadhuis in de uitbundig met vlaggen en slingers versierde winkelstraat, drommen mensen samen, om de aan de muur opgehangen proclamaties te lezen, waarop het einde van de bezetting wordt aangekondigd.

Ook in Aalsmeer-Oost wordt druk gevlagd, zo laat de film zien. Bijzonder zijn de beelden van het vertrek van een Joods meisje uit de pastorie van de Oud-Katholieke kerk, waar zij tijdens de bezetting ondergedoken heeft gezeten. Toenmalig pastoor Heyligers en zijn vrouw en dochtertje Monica zwaaien haar uit. Fraaie opnamen zijn die van de bevrijdingsfeesten in Oost. Zoals een verklede optocht over de Oosteinderweg en Aalsmeerderweg, waarin allerlei aspecten uit de bezettingsjaren worden uitgebeeld. Tevens beelden van de festiviteiten op een stuk weiland aan de Aalsmeerderweg.

Burgemeester en muziek

Uiteraard ontbreken in de film niet de beelden van de feestelijke optocht, met waarnemend burgemeester Piet van der Meer als hoofdpersoon. Onder begeleiding van Aalsmeers Harmonie en Sursum Corda, wordt hij onder meer door ‘Meester’ Dam van zijn woning aan de Oosteinderweg (naast de Jaap Bollebrug) opgehaald. Per open rijtuig wordt de in de oorlog opgestapte wethouder door het Dorp gereden, om vervolgens bij het oude raadhuis in de Dorpsstraat te eindigen. Daar wordt hij geïnstalleerd als waarnemend-burgemeester van Aalsmeer. Hierbij zijn ook de verzetsmannen Braber en Borgman aanwezig, die per auto arriveren. Na afloop wordt voor het raadhuis, waar het publiek zich massaal heeft verzameld, de vlag gehesen en het Wilhelmus gezongen.

Commando en Bevrijding

De film toont tevens beelden van de activiteiten van het Plaatselijk Commando, dat in Aalsmeer voor orde moest zorgen. De troepen worden geformeerd op het terrein tussen De Drie Kolommen en kwekerij Harting. Vanaf de Stationsweg wordt een en ander gadegeslagen door tientallen belangstellenden.

Tot slot zijn opnamen te zien van de bevrijding van de Canadese soldaten, die door de Duitsers krijgsgevangen waren gezet in het klooster aan de Stommeerweg. En van de feestelijke ontvangst in de tuin van dokter Oei, tegenover het Klooster. De film eindigt met beelden van een groots bevrijdingsfeest op het voetbalterrein aan de Sportlaan.

De verwachting is, dat de Bevrijdingsfilm rond het middaguur op Je bent Aalsmeerder als… geplaatst wordt.

Foto: Een versierde Zijdstraat ter hoogte van het toenmalige Postkantoor, tegenwoordig het Boekhuis