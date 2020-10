JB1 van Hockeyvereniging Mijdrecht kampioen

Mijdrecht – Zaterdag 3 oktober werd de laatste wedstrijd gespeeld van de voorcompetitie. Mijdrecht JB1 stond al bovenaan in de competitie maar toch hing het af van de laatste wedstrijd. Er moest minstens een gelijkspel gespeeld worden. Met een compleet team werd afgereisd naar Hurley JB3, taart in de kofferbak voor het geval dat… Een handjevol rij-ouders had het geluk om bij deze wedstrijd aanwezig te zijn i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen. Voor de rust stond HVM voor met 2-0 maar na de rust wist de tegenstander nog een doelpunt te scoren en kwam de eindstand op 2-1. Het was een spannende wedstrijd met een positief verloop en zodoende gingen we met een lege taartdoos naar huis! De Man of the Match was deze keer Tyler Mulder omdat hij, net als elke wedstrijd, fantastisch gekeept heeft. Volgende competitie promoveert JB1 naar de 1e klasse, deze start 24 oktober.