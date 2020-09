Jazz-theater in Bacchus: ‘Hier word je blij van’

Aalsmeer – Hier word je blij van. Trompettist en zanger Michael Varekamp en toetsenist Wiboud Burkens doen met hun theatertour Bacchus aan – en het is een feest geworden afgelopen zaterdag 26 september zoals in het culturele café niet eerder is beleefd.

Sommige oudere jazzliefhebbers hebben geaarzeld of ze zo’n grote groep mensen in deze coronatijd niet als ongemakkelijk zullen ervaren. Maar als je eenmaal op gepaste afstand van elkaar in de sfeervol ingerichte zaal van Bacchus je zitplaats heb gevonden en de muzikanten al spelend het podium beklimmen, is daar niets meer van te merken.

Het is een weerzien zonder weerga. Negen jaar geleden (op 23 april 2011) spelen Michael en Wiboud voor het eerst in Bacchus, met dezelfde bassist (Harry Emmery) en drummer (Erik Kooger). Toegang: uw gift.

Michael Varekamp is nog dezelfde trompettist die (zoals destijds omschreven) ‘zich thuis voelt zowel in de traditie van Louis Armstrong en Duke Ellington, als van in die van Miles Davis.’ Maar nu ontpopt hij zich ook als verteller van de jazzgeschiedenis, tijdens een serie theatertournees waarmee hij (steeds met Wiboud Burkens & The Legends) vijf jaar geleden is begonnen – en waarvan Bacchus de achtste(!) mocht beleven: Swingin’ Paris. Het verhaal van muzikanten en kunstenaars die in het Parijs van de jaren dertig samenklonteren, vrij van vernederende discriminatie, beknellend burgerfatsoen en… zonder ‘drooglegging’!

Het is ongelofelijk om te zien hoe de muzikanten van het kwartet van toen zich ontwikkeld hebben en om te zien hoe zij ruimschoots de gelegenheid krijgen om al hun kunnen te tonen.

De bezoekers maken voor het eerst kennis met de ‘jonkies’, de 28-jarige saxofonist Yoran Aarssen die vooral indruk maakt als klarinettist met ‘Petite Fleur’ van Sidney Bechet – ooit een jaren-zestig-hit van Monty Sunshine van de dixielandband van Chris Barber, maar nog steeds in staat een ‘jonger publiek’ te ontroeren.

En last but not least (‘enfin et surtout’, moet je eigenlijk zeggen) de 30-jarige zangeres Tess Merlot die zingt als de reïncarnatie van Edith Piaf. Wat een stem, en met wat een swingende muzikaliteit gaat zij met ‘La vie en rose’ óp in de band. En met ‘La Mer’ van Charles Trenet! De jazzklassieker ‘Autumn Leaves’ is overbekend, maar ‘Les feuilles mortes’ is in de oorspronkelijke taal nog nooit zo mooi vertolkt als door deze jonge chansonnière, slechts begeleid door Wiboud Burkens op de piano.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Feest en inkeer in coronatijd. Het blijkt mogelijk. In de herboren jazzclub Bacchus worden twee saxofonisten verwacht, die eerder op tournee gingen met The Legends: Efraim Trujillo op 10 oktober, met het kwartet van de Columbiaans-Nederlandse pianist Tico Pierhagen, en Ben van den Dungen op 12 december met zijn eigen kwartet voor een ‘Tribute to Coltrane’. Jazz naast de deur, waar heb je dat nog?

Pierre Tuning