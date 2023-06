Jan Boomhouwer en Mirella Visser in MRS

Aalsmeer – Jan Boomhouwer uit Aalsmeer en Mirella Visser uit Uithoorn zijn op woensdagavond 14 juni verkozen tot bewonersvertegenwoordigers van de nieuw op te richten Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De MRS volgt de Omgevingsraad Schiphol (ORS) op, en moet de stem van omwonenden van Schiphol beter gaan vertegenwoordigen.

GEUS, RVB en PUSH

Jan Boomhouwer uit Aalsmeer is oprichter van GEUS (Geen Uitbreiding Schiphol) in 1990 en momenteel voorzitter van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RVB). Mirella Visser uit Uithoorn is voorzitter van de bewonersgroep PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking). Jan Boomhouwer en Mirella Visser zijn gekozen als vertegenwoordigers voor de Aalsmeerbaan, respectievelijk voor het binnengebied en het buitengebied.

De Maatschappelijke Raad Schiphol gaat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen om de kwaliteit van de leefomgeving van Schiphol te verbeteren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de verplichting om deze adviezen mee te nemen in de besluitvorming rondom de leefomgeving van de nationale luchthaven.

Tien vertegenwoordigers

De bewonersvertegenwoordigers werden verkozen door kiespersonen die door bewonersorganisaties uit de regio werden afgevaardigd. Per vijftig leden konden de bewonersorganisaties één kiespersoon (en daarmee stem) afvaardigen om de vertegenwoordiger van hun regio te kiezen. In totaal worden er tien bewonersvertegenwoordigers gekozen: twee voor iedere landingsbaan van Schiphol, waarbij één vertegenwoordiger het binnengebied van de landingsbaan vertegenwoordigt en de andere het buitengebied.

Installatie MRS

De MRS wordt op 1 juli geïnstalleerd door voorzitter Eddy van Hijum, in aanwezigheid van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Naast de bewonersvertegenwoordigers maken ook maatschappelijke organisaties onderdeel uit van de MRS, en worden zij geadviseerd door experts.

De verkiezingsavonden zijn ook georganiseerd voor de Buitenveldert- en Schiphol Oostbaan (15 juni), Polderbaan (19 juni) en Kaagbaan (20 juni) en vindt vanavond (22 juni) plaats voor de Zwanenburgbaan in Zwanenburg. Meer informatie over de verkiezingsavonden is te vinden op de website van de Maatschappelijke Raad Schiphol.

Foto: Jan Boomhouwer (binnengebied Aalsmeerbaan) krijgt bloemen van Eddy van Hijum, voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol.