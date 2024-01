Jaarwisseling in Aalsmeer vrij rustig verlopen

Aalsmeer – Oud en Nieuw is in Aalsmeer en Kudelstaart relatief rustig verlopen. Er hebben zich geen verstoringen van de openbare orde voorgedaan.

De politie en het team handhaving van de gemeente die gedurende de hele nacht in de wijken rondreden en surveilleerden melden dat over het algemeen de sfeer in de wijken goed was. Er waren enkele meldingen van kleine brandjes en vuurwerkoverlast. In Aalsmeer-Oost was het enige tijd wat onrustig rond het Rozenpleintje en daar was ook sprake van rond de Proosdijhal in Kudelstaart. Bij de Proosdijhal was er aan het einde van de avond een buiten brand en er waren meldingen van vuurwerkoverlast. De brand werd snel geblust. Daarnaast is melding gemaakt van het gooien van vuurwerk naar de auto’s van de daar aanwezige hulpdiensten.

Brandweer Amsterdam-Amstelland kreeg diverse meldingen in de hele regio. De ambulancedienst had het druk, maar het was beheersbaar.

De gemeente Aalsmeer bedankt alle medewerkers van politie, handhaving, brandweer en ambulance voor hun inzet voor ieders veiligheid deze avond.