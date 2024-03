Jaarlijkse verkoopdag Historische Tuin

Aalsmeer – De bekende jaarlijkse Verkoopdag in museum Historische Tuin Aalsmeer komt er weer aan. Zaterdag 23 maart kan iedereen hier terecht voor prachtige tuinproducten. In Aalsmeer en omstreken is deze dag een fenomeen; het is het ideale moment om ‘ambachtelijke’ tuinproducten van hoge kwaliteit te verkrijgen voor aantrekkelijke prijzen. Wie vroeg komt, heeft de ruimste keus. Vanaf 9.00 uur staan de medewerkers van de Historische Tuin klaar om bezoekers van advies te voorzien en waar nodig te helpen bij het naar de auto brengen van de aankopen.

Aan het assortiment zal het ook dit jaar niet liggen. Er is een ruime sortering van grote, groenblijvende haagbeplanting beschikbaar, waaronder diverse prunussoorten. Het museum staat bekend om de rozen en biedt deze dag een mooi assortiment struikrozen aan in diverse soorten en kleuren. Verder zijn er klimplanten zoals clematis, winterjasmijn en kamperfoelie, fruitbomen (appels/peren), coniferen, rododendrons, bladhoudende heestersoorten en bloeiende heesters zoals hibiscus, Weigelia en Deutzia. Ook de echte Aalsmeerse seringen ontbreken uiteraard niet, zowel struiken als bossen bloeiende seringen zijn te koop. Om 16.00 uur is de Verkoopdag ten einde. De ingang van de Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein, met een openbaar parkeerterrein voor de deur (blauwe zone).

Seringenweekend

Vanaf 30 maart is de Historische Tuin weer zes dagen per week regulier open voor publiek. Het openingsweekend is er meteen een evenement dat het bezoeken meer dan waard is. Zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en maandag 1 april wordt namelijk het Seringenweekend gehouden. De eerste editie vorig jaar smaakte naar meer, daarom wordt de sering in dit weekend opnieuw op de voorgrond gezet.

Tijdens het Seringenweekend is er een prachtig overzicht van bloeiende seringen te zien, afkomstig van diverse kwekers en de Historische Tuin zelf. Ook zijn er demonstraties seringen enten, films, rondleidingen, rondvaarten, informatiestands en meer. Zaterdag 30 maart is het museum open van 10.00 tot 16.30 uur. Zondag 31 maart (1ePaasdag) en maandag 1 april (2e Paasdag) van 12.00 tot 16.30 uur. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.