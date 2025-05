Jaarlijks onderhoud Aalsmeerbaan, extra lawaaigevolgen voor de regio

Regio – Van maandag 5 tot en met zaterdag 10 mei vinden er jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Aalsmeerbaan. Tijdens het baanonderhoud is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. In situaties waarbij vliegtuigen normaal gesproken starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan worden tijdens de onderhoudsperiode andere start- en landingsbanen ingezet: de Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan.

Korte doorlooptijd

Het is noodzakelijk om jaarlijks regulier onderhoud uit te voeren aan de start- en landingsbanen, zodat deze in goede conditie zijn en blijven voor veilig vliegverkeer. Aan de Aalsmeerbaan worden er reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, het hemelwaterafvoer systeem wordt op verschillende locaties doorgespoeld, de omliggende grasvelden worden gemaaid en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. Schiphol bundelt zoveel mogelijk van deze werkzaamheden, zodat de doorlooptijd zo kort mogelijk is. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Opnieuw buiten gebruik

Naast deze werkzaamheden treffen ze ook voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan, dat aansluitend van 10 mei tot en met 28 september plaatsvindt. Het gebied waar de Aalsmeerbaan de Buitenveldertbaan kruist is in die periode namelijk werkgebied. Daarom korten we de Aalsmeerbaan tijdens dit onderhoud tijdelijk in en voeren ze werkzaamheden uit aan de kruising van beide banen. Van 29 september tot en met 5 oktober is de Aalsmeerbaan opnieuw buiten gebruik om de baan weer klaar te maken voor gebruik in de volledige lengte.

Inzet andere start- en landingsbanen

Tijdens het onderhoud maakt het vliegverkeer meer gebruik van de andere banen, zoals de Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan. Hierdoor vliegen er tijdens het onderhoud tijdelijk meer vliegtuigen over de vliegroutes van deze start- en landingsbanen. “We realiseren ons dat dit impact heeft op onze buren. Daarom plannen we het baanonderhoud zorgvuldig en doen we er alles aan om het onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren”.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. BAS geeft op hun website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en meldingen-centrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week (van 09.00 tot 17.00 uur) via telefoonnummer 020 – 601 5555 of door het raadplegen van de website.

Op de foto: Jaarlijks onderhoud aan de Aalsmeerbaan heeft extra lawaaigevolgen voor de regio. Foto: aangeleverd.