Jaar van de hortensia officieel gestart in Historische Tuin

Aalsmeer – In 2024 besteedt de Historische Tuin samen met diverse partners uitgebreid aandacht aan de hortensia. Woensdag 20 maart vond de aftrap plaats van de activiteiten in het jaar van de hortensia. Initiatiefnemer Karel Hooijman en tuinontwerper, auteur en hortensiakenner Cor van Gelderen spraken de genodigden, onder wie hortensiakwekers en veredelaars, toe. Ook was het de première van de hortensiafilm met historische beelden, samengesteld door Oud Aalsmeer in Beeld.

Van april tot het einde van het jaar zijn er allerlei activiteiten, zoals een hortensia-bustour en rondvaart, workshops, filmavonden, expositie in het Flower Art Museum, bloemsierkunst en meer. In de zomer zijn er in de Historische Tuin meer dan 180 soorten in bloei te bewonderen.

Verkoopdag

Aanstaande zaterdag 23 maart wordt de jaarlijkse verkoopdag georganiseerd in museum Historische Tuin. Het moment om ‘ambachtelijke’ tuinproducten van hoge kwaliteit aan te kopen voor aantrekkelijke prijzen. Er is een ruim assortiment beschikbaar, waaronder struikrozen, klimplanten, fruitbomen, coniferen en uiteraard ontbreekt de Aalsmeerse seringen niet. De verkoopdag is van 9.00 tot 16.00 uur. De Historische Tuin is bereikbaar via het Praamplein in het Centrum.

Hortensia’s in kas Historische Tuin.

Officiële start van het jaar van de hortensia.

Foto’s: www.kicksfotos.nl