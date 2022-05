Jaap Kranenborg: ‘Oh nee, met pensioen?

Uithoorn – We leren Jaap Kranenborg kennen: hij is schrijver van de nieuwe, ontroerende en ook humoristische roman De ontgroening van een eerste jaar gepensioneerde. Hij zal proberen uit te leggen wat hij bedoelt met: ‘Zorg dat je geen oude brompot wordt!’

Zondag 22 mei geeft Jaap een lezing in gebouw De Kuyper, signeert hij zijn nieuwe boek van 15.00-16.30 uur én zal hij worden geïnterviewd door een Uithoornse schrijver. Het BSPU (Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn) is de club die deze middag organiseert.

Met ervaringen uit zijn eigen ‘eerste jaar’, opgetekend via het personage Maarten, en voor zijn gevoel zo ingrijpend als de ‘geboorte van eerste kind’, vliegt hij langs de lijnen van zijn nieuwe leven en voert hij zijn publiek met zich mee. Hij weet dat zijn toekomst korter wordt, dus wil er alles uithalen, maar beseft tegelijkertijd dat hij iets onder ogen moet zien: hoe bereik ik zingeving? Is met pensioen gaan werkelijk één lange vakantie, of moet je ook afkicken van alles wat ooit moest, verplicht was en nooit iets kon? Het is vast herkenbaar. Op zijn eigen wijze neemt hij zijn toehoorders mee op reis, laat ze nadenken en geeft ze tips mee. Baadt het niet, dan schaadt het niet.

Tot 2016 was Jaap Kranenborg werkzaam als docent aardrijkskunde in het voorgezet onderwijs. Hij debuteerde in 1999 met de roman De laatste horizon, kwam in 2000 met zijn tweede roman Warenhuis van het verleden en publiceerde vele verhalen in literaire tijdschriften. Twee verzamelbundels volgden Mooi meegenomen en Goed gebundeld. De laatste jaren schrijft hij artikelen, columns en verhalen over vogels voor diverse media, onder andere regelmatig de IVN-column Natuur dichtbij Huis in de Meerbode.

Ben u geïnteresseerd in Jaaps verhaal?

Kom dan gezellig langs! U ontvangt bij binnenkomst (entreeprijs van €3) een gratis kopje koffie/thee. De bar is geopend om na te praten en voor uw overige consumpties.

Graag even aanmelden bij Conny Vos, mail haar via: connyvos-schouten@hotmail.com.

Zie voor meer informatie de website BSPU.nl bij het onderdeel boekpresentaties.