Jaap en Ger zestig jaar getrouwd

Mijdrecht – 25 oktober was de dag dat Jaap en Ger de Vries – Burggraaff 60 jaar getrouwd waren. Een bijzondere dag waarop ook de burgemeester hen kwam feliciteren.

Jaap en Ger hebben elkaar ontmoet toen Ger na haar werk langs het huis van Jaap fietste. Op een dag sprong hij bij haar achterop. Hij vond haar een leuk smoeltje hebben en zij vond het stoer dat hij alles durfde. Vier jaar later trouwden ze en gingen wonen in een woonark in Vinkeveen. Jaap werkte als lasser en later als vrachtwagenchauffeur. Hun leven werd verrijkt met drie kinderen: Jeanet, Gerie en Henk. En twee kleinkinderen. Na nog een aantal jaren in Botshol, verhuisde het gezin naar Mijdrecht en daar wonen ze nu nog. Mooie en verdrietige tijden zijn er geweest en daarin hebben ze altijd steun gevonden in hun geloof. De zestig jaar zijn voorbi gevlogen en ze zijn nog altijd blij met elkaar