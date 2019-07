Izzy Wolffensperger benoemd tot Dieren Ridder

Zaterdag 13 juli was een bijzondere dag voor Izzy Wolffensperger (8) uit Uithoorn. Izzy werd die dag namelijk benoemd tot Dieren Ridder 2019 in de orde van Dieren Ridders Ronde Venen, een initiatief van Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland. Door het ophalen van lege flessen had Izzy namelijk € 140 bijeen gespaard en gedoneerd aan de dierenambulance. Dat zijn bijna 600 flessen! Al eerder had ze haar school gevraagd om geld in te zamelen en dat leverde toen bijna € 1.700 op. Dus ze is met recht een Dieren Ridder! Om dit te vieren hebben medewerkers van de dierenambulance Izzy getrakteerd op bloemen en werd de officiële oorkonde Dieren Ridder 2019 uitgereikt. Ook kreeg ze een ronde in de dierenambulance door haar woonplaats, met zwaailichten!

