Isolatieactie woningen in Aalsmeer

Aalsmeer – Steeds meer bedrijven houden zich bezig met het isoleren van woningen. Dat maakt het voor huiseigenaren vaak lastig om een goede keuze te maken. Gemeente Aalsmeer is daarom een isolatieactie voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart gestart.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “We willen het verduurzamen van woningen in onze gemeente makkelijk maken en energiebesparing stimuleren. Door de aankoop te bundelen, kunnen bewoners hun woning isoleren met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het isoleren van de woning is voor woningeigenaren de eerste en belangrijkste stap naar een woning die klaar is voor een toekomst zonder aardgas. Zo helpen ze het klimaat en kunnen ze besparen op hun energierekening.”

De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Na een zorgvuldige selectie is op basis van prijs, kwaliteit en ervaring een installateur gekozen die het isoleren van de woningen gaat uitvoeren.

Online informatiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de actie wordt op woensdag 9 december een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van het Regionaal Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl. Hier staat ook een stap voor stap uitleg hoe ze kunnen deelnemen. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt de isolatieactie toegelicht en kunnen bewoners hun vragen stellen aan de gemeente, het Regionaal Energieloket en de installateur.

Inschrijven voor de isolatieactie

Inwoners die zich inschrijven voor de actie ontvangen een uitnodiging om een digitale woningopname in te plannen met de installateur. Tijdens deze woningopname geeft de installateur advies over het isoleren van de woning. Kort na de woningopname ontvangen bewoners een vrijblijvende maatwerkofferte. Hierna kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie.

Over het Regionaal Energieloket

Als energieloket van gemeente Aalsmeer helpt Regionaal Energieloket woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van gemeente Aalsmeer.