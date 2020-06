Internationale aandacht voor Schaakclub Westeinder

Aalsmeer – Schaakclub Westeinder is de eerste schaakclub in Nederland die weer live schaakt. De foto van twee schakers met twee tafels en borden ertussen is via Twitter internationaal gedeeld en heeft inmiddels China bereikt, waar men zich verbijsterd afvraagt waarom die Nederlanders geen mondkapjes dragen…

De schakers van Westeinder gaan gewoon door en afgelopen woensdag was er al weer de derde ronde, waarin weer drie nieuwe deelnemers begroet mochten worden. Koen Beentjes, Jaap van Staaveren en Gerard Verlaan waren voor het eerst van de partij. Na de voorgaande twee rondes stond alles nog dicht bij elkaar, maar in de derde ronde maakten de spelers met de hogere rating hun favorietenrol waar. Willem won vlotjes twee maal van Marco. Bij Peter en Maarten duurde het een stuk langer, maar ook zij wisten tegen respectievelijk Tom en Jaap de maximale score te behalen.

Koen en Gerard waren er voor het eerst en speelden tegen elkaar. De nieuwe opzet met twee borden was nog even wennen, want na een zet of tien kwamen ze erachter dat het bord van Koen verkeerd lag, met een wit veld links onder. Ze hebben gewoon doorgespeeld en of het hierdoor kwam is onduidelijk, maar Gerard wist deze partij knap te winnen. In de tweede partij maakte Koen weer gelijk. Ondanks superieure openingsvoorbereiding behaalde Olivier tegen Rik maar 1 punt. In de eerste partij liet hij met wit een goede stelling remise lopen en in de tweede partij gaf hij een stuk weg op het moment dat hij een mooie aanval op had kunnen zetten tegen de koning van Rik.

Na drie rondes gaat Willem Hensbergen aan kop met de maximale score van 18 punten, achtervolgt door vier spelers met 10 punten (Hans Pot, Rik Konst, Maarten de Jong en Peter Verschueren). Maar per avond zijn er 6 punten te verdienen, waardoor de achtervolgers bij een misstap van Willem snel dichterbij kunnen komen. Ook nieuwe deelnemers kunnen nog instappen en meedoen om de prijzen. De schakers spelen elke woensdag vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Iedere schaakliefhebber is welkom. Graag vooraf aanmelden via schaakclubwesteinder@gmail.com.